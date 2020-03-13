Советник секретаря СНБО Сивохо или полезный идиот, или предатель. Решение за Даниловым, - нардеп от "Голоса" Юрчишин

Такую мысль озвучил нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Советник официального лица как на государственных, так и на общественных началах никогда не будет восприниматься как частное лицо. Просто посмотрите информационные сообщения - пророссийскую мирную платформу создает не гражданин Сивохо, а именно советник Секретаря СНБОУ Сивохо (совпадение фамилий не случайно, это один человек). И пинка ветераны дали (за что им грозит до 4 лет) советнику секретаря СНБОУ, а не просто гражданину Сивохо. И отмежевывается господин Данилов от высказываний своего советника, а не просто гражданина Сивохо", - написал парламентарий в фейсбуке.

По его словам, в сухом остатке имеем советника секретаря СНБОУ, который "не просто гражданин, а либо полезный идиот, либо предатель, потому что постоянно воспроизводит кремлевские пропагандистские штампы".

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"Здоровый выход из этой ситуации: увольнение советника Сивохо, расследование его заявлений СБУ, оценка их в судебном процессе. Это означало бы, что его пророссийские заявления - действительно самодеятельность... Шаг за вами, господин Данилов", - резюмирует Юрчишин.

Напомним, 12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.