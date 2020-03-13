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13.03.20 11:25

Во время карантина телеканал "Киев" будет транслировать школьникам видеоуроки по 12 предметам

Во время карантина телеканал Киев будет транслировать видеоуроки из школьной программы.

дети,компьютер

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщает Телеканал Киев.

"Введение карантина в столице в связи с угрозой эпидемии коронавируса - не повод отказаться полностью от учебных занятий для школьников. Поэтому мы совместно с Департаментом образования и науки Киева начинаем с 16 марта трансляцию видеоуроков, которые в прямом эфире проведут лучшие учителя столичных школ и лицеев.

Это поможет ученикам одиннадцатых классов не отстать от программы и подготовиться к сдаче ВНО", - сказано в сообщении.

Как считают в Департаменте образования, трансляции будут полезны также и выпускникам, которые хотели бы пересдать ВНО.

Сообщается, что видеоуроки будут выходить ежедневно по будням, по три-четыре в день. Продолжительность - 30 минут. Всего в программе трансляций - 12-13 предметов: биология, химия, украинский язык и литература, история Украины, мировая история, география, физика, алгебра, геометрия, немецкий, английский языки.

Время трансляций: 9:30, 11:30, 13:30.

Также видео можно будет посмотреть на Youtube канале телеканала: https://www.youtube.com/user/kievchannel 

Также сообщается, что школьные лекции будут транслироваться до конца карантина.

Напомним, карантин предусматривает не только закрытие учебных заведений, но и отмену всех массовых и развлекательных мероприятий, закрытие кинотеатров и большей часть контрольно-пропускных пунктов.

Во время карантина телеканал Киев будет транслировать школьникам видеоуроки по 12 предметам 01

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