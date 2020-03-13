Во время карантина телеканал "Киев" будет транслировать школьникам видеоуроки по 12 предметам

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщает Телеканал Киев.

"Введение карантина в столице в связи с угрозой эпидемии коронавируса - не повод отказаться полностью от учебных занятий для школьников. Поэтому мы совместно с Департаментом образования и науки Киева начинаем с 16 марта трансляцию видеоуроков, которые в прямом эфире проведут лучшие учителя столичных школ и лицеев.

Это поможет ученикам одиннадцатых классов не отстать от программы и подготовиться к сдаче ВНО", - сказано в сообщении.

Как считают в Департаменте образования, трансляции будут полезны также и выпускникам, которые хотели бы пересдать ВНО.

Сообщается, что видеоуроки будут выходить ежедневно по будням, по три-четыре в день. Продолжительность - 30 минут. Всего в программе трансляций - 12-13 предметов: биология, химия, украинский язык и литература, история Украины, мировая история, география, физика, алгебра, геометрия, немецкий, английский языки.

Время трансляций: 9:30, 11:30, 13:30.

Также видео можно будет посмотреть на Youtube канале телеканала: https://www.youtube.com/user/kievchannel

Также сообщается, что школьные лекции будут транслироваться до конца карантина.

Напомним, карантин предусматривает не только закрытие учебных заведений, но и отмену всех массовых и развлекательных мероприятий, закрытие кинотеатров и большей часть контрольно-пропускных пунктов.