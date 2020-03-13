Сивохо упал от толчка национальной боли, а не руки "азовца", - Асеев

Об этом сообщил освобожденный из плена наемников РФ журналист Станислав Асеев на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Падение Сивохо - это толчок национальной боли, а не просто руки "азовца". Потому что невозможен "диалог со студентами", пока параллельно существует "Изоляция", где в это время могут насиловать наших женщин. Это абсурд, протягивать руку немцам при работающем "Освенциме". И дело здесь не в фамилиях (Сивохо, Порошенко, Зеленский, etc.) - это просто абсурд. Под любым именем", - написал экс-узник кремлевских марионеток.

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Напомним, 12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.