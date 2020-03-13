Глава Минздрава Емец инициирует внеочередное заседание ВР для принятия закона о противодействии коронавирусу

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, соответствующую инициативу министр озвучил перед заседанием Кабинета Министров Украины 13 марта.

"Мы должны защитить Украину от коронавируса и минимизировать распространение инфекции. Для этого нужно объединиться всем ветвям власти и всем политическим силам. Пришло время действенных мер, поэтому я предлагаю созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором принять соответствующий закон", - заявил Илья Емец.

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Напомним, на Житомирщине у 71-летней жительницы Радомышля зафиксировали заболевание Covid-19. По предварительной информации, женщина недавно вернулась из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль. У пациентки лабораторно подтвержденный диагноз, врачи обнаружили осложнения – воспаление легких. За состоянием здоровья всех лиц, контактировавших с женщиной, следят медики. У родственников пациентки пока симптомов коронавирусной инфекции не обнаружили, они на обсервации у себя дома.

В городе Радомышль Житомирской области, где зафиксировали случай заражения коронавирусом, приостанавливают движение транспорта и закрывают рынки.

Всего по состоянию на 13 марта на территории Украины зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в двух областях, а именно: Черновицкая - 2 и Житомирская - 1.