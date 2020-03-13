Мы ликвидируем ГАСИ, - Зеленский

"Мы ликвидируем монополию в сфере градостроительства. Скажу три слова, которых ждал весь честный строительный бизнес Украины: мы ликвидируем ГАСИ. Процесс получения госуслуг будет прозрачным, удобным и с минимальным влиянием чиновников на принятие решений", - сообщил президент на выездном заседании Кабинета министров Украины в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, строительная сфера - одна из самых коррумпированных отраслей, в особенности это касается выдачи разрешений на строительство.

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"За эти годы чиновники "настроили" в этой отрасли небоскреб из схем и договорняков. Крупнейшим джекпотом была выдача разрешений в сфере градостроительства, даже относительно малого строительства. Самым болезненным остается злоупотребление при строительстве крупных объектов", - отметил Зеленский.