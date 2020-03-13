Первое вероятное заражение коронавирусом в Китае обнаружили 17 ноября, - South China Morning Post

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post, ссылаясь на неопубликованные документы правительства Китая.

Вирус у этого человека обнаружили 17 ноября. Позднее китайские врачи регистрировали от одного до пяти новых случаев заражения каждый день, но только к концу декабря стали понимать, что имеют дело с новым типом коронавируса, сообщили источники газеты. К 15 декабря коронавирусной инфекцией COVID-19, вызванной новым типом коронавируса, заболели 27 человек, а к 20 декабря - 60.

Всего в 2019 году, по данным издания, в Китае SARS-CoV-2 обнаружили по меньшей мере у 266 человек. Все они в определенный момент оказались под наблюдением медиков. Некоторые случаи заражения диагностировали задним числом после того, как подозреваемых людей протестировали на коронавирус.

Сейчас ученые продолжают попытки установить "нулевого пациента", чтобы найти природный источник коронавирусной инфекции. Наиболее вероятным природным резервуаром считаются дикие животные, в частности, летучие мыши.

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