С сегодняшнего дня во Львове запрещены все массовые мероприятия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА, такое решение было принято во время внепланового заседания городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

"Принято решение запретить любые собрания на территории города Львова, включая семинары, конференции, театральные представления, форумы, презентации, посещение библиотек, медиатек, спортивных залов и тому подобное. Исключение - только для официальных структур, осуществляющих функционирования города, области в чрезвычайный период и по отдельному решению штаба - но не более 50 человек", - отметил мэр города Андрей Садовый.

Также мэрия разработает систему онлайн-конференций и совещаний.

Во время заседания городской комиссии также было принято решение: выделить дополнительные средства на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования; магазинам с продуктами питания, а также аптекам рекомендовано пересмотреть режим работы и перейти на круглосуточный.

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Напомним, на Житомирщине у 71-летней жительницы Радомышля зафиксировали заболевание Covid-19. По предварительной информации, женщина недавно вернулась из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль. У пациентки лабораторно подтвержденный диагноз, врачи обнаружили осложнения – воспаление легких. За состоянием здоровья всех лиц, контактировавших с женщиной, следят медики. У родственников пациентки пока симптомов коронавирусной инфекции не обнаружили, они на обсервации у себя дома.

В городе Радомышль Житомирской области, где зафиксировали случай заражения коронавирусом, приостанавливают движение транспорта и закрывают рынки.

Всего по состоянию на 13 марта на территории Украины зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в двух областях, а именно: Черновицкая - 2 и Житомирская - 1.