Кабмин разрешил проведение заседаний правительства в режиме онлайн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У меня есть предложение внести проект постановления, учитывая угрозы, которые нас ждут, для стабильной работы Кабинета министров, изменения в регламент работы Кабинета министров и ввести возможность проведения онлайн-заседание Кабинета министров", - сказал Федоров.

Позже Кабмин принял это решение.

В частности, согласно принятому решению, по словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, по решению премьер-министра заседания правительства может проводиться онлайн, либо отдельные министры могут принимать участие в заседании отдельно.

Также, по его словам, Кабмин должен позволить членам правительства участвовать в заседаниях с помощью онлайн-трансляции, если они отсутствуют по разным причинам.

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