Минздрав опроверг информацию о запрете обслуживания пациентов с ОРВИ в частных больницах

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Минздрав Украины призывает все частные больницы и клиники максимально качественно предоставлять свои услуги всем пациентам, которые к ним обращаются, не сеять панику. Главная задача врача - оказывать квалифицированную помощь, особенно сейчас, когда мы должны объединиться ради противостояния ситуации вокруг коронавируса на территории Украины", - сказано в сообщении.

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Кроме того Минздрав Украины призывает всех граждан внимательно относиться к своему здоровью и при любых симптомах сразу обращаться к семейному врачу и не заниматься самолечением.