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13.03.20 12:36

43 тыс. украинцев находятся сейчас за границей, все они смогут вернуться домой, - Аваков

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что все украинцы, которые сейчас находятся за границей, смогут беспрепятственно вернуться в Украину.

43 тыс. украинцев находятся сейчас за границей, все они смогут вернуться домой, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил на внеочередном заседании правительства.

Он сообщил, что пункты пропуска в стране закрываются, однако украинцы смогут вернуться домой.

"Сейчас у нас 43 тысячи граждан Украины, которые выехали временно на короткий срок и должны вернуться. Считаю, что каждый из них имеет право вернуться, мы их ждем", - подчеркнул Аваков.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, все консульства Украины за границей готовы и будут оказывать максимальное содействие гражданам Украины для защиты их прав и возвращения домой в случае выявления у них такого желания.

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