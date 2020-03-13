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13.03.20 12:43

Трасса Go Highway будет достроена в рамках "Большой Стройки", - координатор программы Голик

Среди уже начатых проектов, которые будут достраиваться в ходе Национальной программы "Большая Стройка", - транснациональный транспортный коридор Go Highway.

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 Об этом заявил в эфире канала Украина 24 координатор Нацпрограммы Юрий Голик.

"Трасса Go Highway, которая проходит из Одессы в сторону Львова через Винницу. Ее нельзя бросить строить, потому что уже начато ее строительство, и не логично его прерывать. Ее нужно достроить", - сказал Голик.

Go Highway попала в список первоочередных при выборе объектов дорожного строительства на 2020 год в рамках инфраструктурной программы "Большая Стройка". Частично этот проект финансируют Европейский Банк Реконструкции и Развития и Европейский Инвестиционный Банк. Эти финансовые организации выделили 900 млн евро на достройку объездной дороги вокруг Львова, которая является составной частью Go Highway, а также на реконструкцию части трассы Киев – Одесса.

Проект Go Highway предусматривает строительство транспортного коридора, соединяющего Николаев и Одессу с польским Гданьском и, таким образом, объединяющего украинское Черноморское побережье с польским Балтийским. Общая протяженность трассы, по проекту, составит 1746 км, из которых польский участок имеет протяженность 658 км, а в Украине длина Go Highway равняется 1088 км.

За строительством трассы Go Highway, как и за работами на сотнях других объектов "Большой Стройки"-2020 теперь можно следить в популярном мессенджере Telegram. На канале "Большой Стройки" ежедневно публикуются подробные отчеты о реализации проектов инфраструктурной программы в разных регионах Украины.

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