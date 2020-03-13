Кабмин принял решение ограничить количество пунктов пропуска через государственную границу

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, соответствующее распоряжение принято на выездном внеочередном заседании Кабинета Министров с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Министра внутренних дел Арсена Авакова такое решение разработано во исполнение решений Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Учитывая значительный рост количества заболевания коронавирусной инфекцией и высокий уровень трансграничной миграции населения, Государственная комиссия предоставила соответствующие предложения. Во исполнение этих решений разработано распоряжение об ограничении количества пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля для предотвращения угроз занесения и распространения на территорию Украины коронавирусной инфекции", - отметил министр.

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Количество и какие именно пункты останутся открытыми, будут определены сегодня на Совете национальной безопасности и обороны.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что все украинцы, которые сейчас находятся за рубежом смогут беспрепятственно вернуться домой.

"На сегодня за пределами нашего государства находятся тысячи граждан Украины. Безусловно, каждый украинец сможет вернуться домой ", - подчеркнул глава правительства.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что все консульства Украины за рубежом готовы оказывать максимальное содействие гражданам Украины для их защиты и возвращению домой в случае обнаружения такого желания.