Албания ввела чрезвычайные меры для "победы" над коронавирусом: 3-дневный комендантский час и штраф в 5 тыс. евро за нарушение

Об этом сообщает Albanian Daily News, передает Цензор.НЕТ.

"Я извиняюсь 1000 раз, но эту войну нельзя выиграть иначе", - написал Эди Рама в Facebook.

Чрезвычайные меры в Албании включают запрет использования частных автомобилей и городского транспорта в восьми городах - Тирана, Дуррес, Шкодер, Лежа, Эльбасан, Люшня, Фиери и Влёра - с пятницы 6 утра до полночи воскресенья. Дороги, соединяющие Тирану и Дуррес с другими частями страны закрыты. Единые транспортные средства, которым будет разрешено ездить - это государственные машины, грузовые транспортные средства, которые перевозят еду и медицинские препараты и автомобили скорой помощи.

Прекращена работа всех торговых центров и магазинов кроме тех, которые продают продукты питания или медицинские товары. Закрыты большинство баров, кафе и ресторанов. Вводится запрет на многолюдные собрания, конференции, спортивные мероприятия и встречи. Частично закрыты правительственные учреждения. Закрыты предприятия легкой промышленности и колл-центры (работающие в основном на итальянском рынке).

Полиция и армия установили всего 70 контрольно-пропускных пунктов по всей стране, чтобы проверить, придерживаются ли люди требования самоизоляции. За нарушение условий карантина граждан ждет штраф в 5000 евро.

Полицейские транспортные средства транслируют сообщение через громкоговоритель, в которых просят граждан не выходить на улицы.

Между тем Центральный банк Албании принял решение о трехмесячной отсрочке выплат по кредитам как для бизнеса, так и для домохозяйств. Все желающие теперь могут отложить платежи по своим кредитам без начисления пени.

Еще раньше Албания прекратила сообщения с иностранными государствами, где бушует эпидемия коронавируса Covid-19, в первую очередь с Италией.

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