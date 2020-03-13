РФ развязала войну на Донбассе, никаких других "сторон конфликта" не существует, - Княжицкий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Николай Княжицкий.

"Очевидно, ни один украинский гражданин, патриот государства никогда не должен идти на то, чтобы поддерживать признание стороной конфликта ставленников и вассалов Москвы. Стороны конфликта - это агрессор РФ, и Украина. Да, это стороны конфликта. Это конфликт, который возник по инициативе Российской Федерации, которая развязала войну и в которой мы защищаем нашу землю. Никаких других сторон конфликта, никаких марионеток, которые затем возглавляют российские регионы и являются гражданами России, не существует. Россия хочет, чтобы с нее сняли санкции", - подчеркнул он.

"Потому что сейчас мы видим, что происходит в экономике РФ, когда Россия обманула сама себя, выйдя из ОПЕК, надеясь на то, что цена на нефть не будет на столько снижена, что саудиты снизят цену, а Россия сможет продавать по той цене, по которой она и продавала, попала впросак. Фактически у России нет средств для того, чтобы удерживать те цены на нефть, которые есть. И еще больше Россия заинтересована в том, чтобы максимально быстро были сняты санкции. Санкции можно снять, если сказать, что "их там нет", "России там нет". И тогда придумать эти стороны конфликта и усиливать агрессора", - добавил Княжицкий.

Напомним, ранее советник секретаря СНБО Сергей Сивохо назвал войну на Донбассе "внутренним конфликтом".

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