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13.03.20 13:25

Украина запрещает въезд жителям с регистрацией на временно оккупированных территориях и иностранцам через КПВВ на линии столкновения, - Аваков

Из-за объявленного в Украине карантина в связи с коронавирусом, страна запрещает въезд жителям с регистрацией на временно оккупированных территориях и иностранцам.

донбасс,кпвв

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на выездном заседании Кабмина, передает Цензор.НЕТ.

"Мы предлагаем режим ограничения для иностранных граждан стопроцентный по пунктам пропуска на линии столкновения и мы предлагаем пропускать граждан Украины, у которых есть регистрация на неоккупированной территории, чтобы иметь возможность большего контроля. То есть, если гражданин Украины проживает в Горловке, на неподконтрольной нам оккупированной территории, имеет там место регистрации, он не может быть пропущенным на территорию Украины пока действует карантин", - заявил Аваков.

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