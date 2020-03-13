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13.03.20 13:45

Сегодня с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина, которая вернулась из Италии 8 марта, - Черновицкая ОГА

Сегодня, 13 марта, в областную клиническую больницу с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одну буковинку.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Черновицкой ОГА.

Как отметили в ведомстве, женщина имеет признаки инфекционного заболевания и находилась в Италии. Она вернулась домой 8 марта.

Также сообщается, что в инфекционном отделении находится жена буковинца, у которого вчера, 12 марта, был диагностирован COVID-19. Она чувствует себя хорошо и не имеет признаков заболевания. Однако решила изолироваться в медицинском учреждении, чтобы не подвергать опасности окружающих.

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Таким образом, по состоянию на 13:00 13 марта, в области есть 2 подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом.

Всего в инфекционное отделение областной клинической больницы с подозрением госпитализированы 6 человек.

Сегодня с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина, которая вернулась из Италии 8 марта, - Черновицкая ОГА 01

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