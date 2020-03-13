Зеленский обновил состав СНБО

Из состава СНБО исключены бывший премьер-министр Алексей Гончарук, бывший министр обороны Андрей Загороднюк, бывший министр финансов Оксана Маркарова и бывший Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.
На их место назначены новые члены правительства Денис Шмыгаль, Андрей Таран и Игорь Уманский, а также врио директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова.
Бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко остался в СНБО на новой должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. При этом в состав Совбеза включен его преемник по МИД Дмитрий Кулеба.
Таким образом, в СНБО сейчас входят до 16 человек:
- Зеленский Владимир (президент)
- Аваков Арсен (МВД)
- Баканов Иван (СБУ)
- Венедиктова Ирина (ГБР)
- Данилов Алексей (секретарь СНБО)
- Евдокимов Валерий (Служба внешней разведки)
- Ермак Андрей (Офис президента)
- Кулеба Дмитрий (МИД)
- Пристайко Вадим (Кабмин)
- Разумков Дмитрий (Верховная Рада)
- Смолий Яков (НБУ)
- Таран Андрей (Минобороны)
- Уманский Игорь (Минфин)
- Хомчак Руслан (Генштаб)
- Черкасский Игорь (Госфинмониторинг)
- Шмыгаль Денис (Кабмин)