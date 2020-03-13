Зеленского и Ермака будут судить за государственную измену, - журналист Шуклинов о "консультативном совете" по Донбассу

Об этом пишет в фейсбуке журналист "Лиги" Петр Шуклинов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Владимир Зеленский, судя по всему, согласился, что в Украине гражданская война. Ермак прямо выводит Россию из войны на Донбассе. Официальный Киев начнет прямые переговоры с террористами: с одной стороны - 10 представителей Киева, с другой - 10 представителей Донецка/Луганска. Остальные члены Минска по одному голосу. Это сценарий Приднестровья, который тоже подписывал Козак. Повторили с Украиной. Молдова в итоге осталась с позором и без территорий", - отметил он.

"Господин президент Зеленский! Вас и Ермака за это будуть судить. Это государственная измена. История вам этого не простит. "Запомните этот твит"", - добавил Шуклинов.

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Как сообщалось ранее, В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.