Комитет избирателей Украины предостерег от попыток сорвать выборы в 179 округе

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации, передает Цензор.НЕТ.

По информации Комитета избирателей Украины, в 179 округе в Харьковской области при поддержке одного из кандидатов фактически начата кампания по срыву выборов. В частности, опубликовано обращение к Президенту с просьбой перенести дату выборов в связи с введением в Украине карантина.

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"КИУ отмечает, что согласно требованиям действующего законодательства (положения ст. 38, 64, 69 Конституции Украины) пока нет правовых оснований для переноса даты выборов в 179 округе и призывает неуклонно следовать рекомендациям ЦИК и организовывать избирательный процесс в соответствии с требованиями Конституции и законов Украины", – говорится в заявлении.

Комитет избирателей Украины напомнил, что согласно Конституции конституционное право граждан Украины избирать и быть избранными в органы государственной власти может быть ограничено только в случае чрезвычайного или военного положения.

Вместе с тем, в КИУ отметили, что сейчас активно распространяется манипулятивная информация о якобы невозможности проведения промежуточных выборов народного депутата в связи с коронавирусом.

"Учитывая это, КИУ обращает внимание на Постановление ЦИК от 12 марта, которым Центризбирком определил перечень мероприятий, которые необходимо принять для обеспечения безопасности кандидатов, избирателей, членов комиссии от распространения коронавируса и проведения выборов в соответствии с действующим законодательством", – отмечают авторы заявления.

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В КИУ подчеркнули, что ЦИК обратилась к облгосадминистрации о предоставлении УИК информационных материалов по профилактике инфицирования коронавируса, организации дезинфекции помещений для голосования, обеспечение членов избирательных комиссий индивидуальными средствами защиты, антисептическими средствами и средствами термометрии. Для избирателей планируется обеспечить наличие антисептических средств перед помещениями для голосования.