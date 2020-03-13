"На сегодняшний день я не вижу альтернативы, кроме полного закрытия границ", - "слуга народа" Ткаченко о коронавирусе в Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день я не вижу альтернативы, кроме полного закрытия границ. Только так мы сможем не допустить распространения вируса. Надеюсь, это решение будет принято сегодня на заседании СНБО", - отметил Ткаченко.

По его словам, опыт стран, оказавшихся в эпицентре пандемии, доказывает, что начинать закрывать границы нужно уже сегодня, когда вирус еще не набрал в Украине силы.

Ткаченко считает, что Украина должна действовать по примеру Тайваня: внедрить жесткий контроль границ, инициировать активный поиск случаев заболевания, ввести карантин для всех, кто демонстрирует симптомы вируса, обеспечить больницы необходимыми ресурсами для оперативного реагирования на распространение болезни, а также провести национальную образовательную кампанию для борьбы с паникой и дезинформацией.

"Самоизоляция - единственный эффективный и, что важно, общедоступный способ остановить пандемию. Максимум людей должны оставаться дома. Это касается даже стран, где не зафиксированы масштабные всплески вируса. Например, с сегодняшнего дня границы закрыла Словакия", - подчеркнул он.

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