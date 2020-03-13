Киев заказал еще 100 тысяч экспресс-тестов для диагностики коронавируса, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире радио "НВ".

"На тот случай, если количество больных в столице будет большим, мы уже заказали 100 000 быстрых тестов, которые вскоре будут в Киеве. Чтобы мы были подготовленными и могли оперативно осуществлять диагностику в случае необходимости", - сказал Кличко.

Вместе с тем он отметил, что на сегодня в Киеве не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

Кличко отметил, что Киев принимает все возможные превентивные меры для предотвращения возможного распространения вируса Covid-19.

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С 12 марта в столице введен план противоэпидемических мероприятий и ограничений, которые будут действовать предварительно до конца марта.

Особое внимание столичная власть уделяет и безопасности в общественном транспорте. Весь подвижной состав общественного транспорта столицы, в том числе и метро, ​​дважды в день обрабатывают дезинфицирующими средствами - перед подачей на маршруты и в конце смены.

Напомним, ранее мэр Киева обратился в Министерство инфраструктуры Украины и руководства аэропорта "Борисполь" с предложением закрыть авиасообщение со странами, где распространяется эпидемия коронавируса.