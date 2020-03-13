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13.03.20 14:26

Молдова закрыла авиасообщение с Испанией и Францией и приостановит его для остальных стран Европы с 15 марта

Отныне, 13 марта, Молдова прекращает воздушное сообщение с Испанией и Францией из-за распространения коронавируса в мире. С 15 марта ограничения распространятся и на другие европейские страны.

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Такое решение в пятницу, 13 марта, приняла Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении Молдовы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

"Мы оценили ситуацию и вынуждены принять более радикальные и необходимые меры, рекомендованные в таких ситуациях. Поэтому, согласно решению комиссии, отныне с 12 часов ночи прекращаются полеты еще в две страны, где наблюдается эпидемия коронавируса, - Испанию и Францию", — отметил премьер-министр Молдовы Ион Кику.

Он также добавил, что с воскресенья (15 марта), с 12 часов ночи также прекращается воздушное сообщение с остальными европейскими странами.

Иностранцев на борт самолетов, летящих в Молдову, не будут пускать - за исключением аккредитованных дипломатов, лиц без гражданства и иностранцев, постоянно проживающих в Молдове.

Что касается закрытия наземных таможенных пунктов, то, по словам премьера, ведутся консультации с властями Украины и Молдовы, где также решили закрыть ряд пограничных пропускных пунктов.

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