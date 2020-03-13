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13.03.20 14:29

"Никто город закрывать не собирается", - в КГГА опровергли информацию о закрытии Киева на въезд и выезд

Городская власть не принимала никаких решений о закрытии Киева на въезд и выезд.

"Никто город закрывать не собирается", - в КГГА опровергли информацию о закрытии Киева на въезд и выезд

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба КГГА, об этом на своей странице в соцсети сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он пояснил, что в соцсетях и в некоторых СМИ распространяется информация о якобы закрытии столицы на въезд и выезд в случае обнаружения хотя бы одного больного коронавирусом.

"Официально заявляю: никто город закрывать не собирается. Пока никаких решений по ограничению въезда и выезда из города не принимали ", - сообщил Николай Поворозник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медицина Киева хорошо подготовлена к эпидемии коронавируса, - заммэра Поворозник

Он подчеркнул, что такие ограничения применяются по отдельному решению постоянной комиссии технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций или нормативными документами, принятыми на государственном уровне.

Напомним, в Киеве с 12 марта ввели ограничительные меры в целях предупреждения распространения коронавируса. Городская власть призывает киевлян и гостей столицы быть сознательным и ответственным, ведь от этого зависит их эффективность.

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