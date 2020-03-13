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13.03.20 14:38

Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов

В Беларуси число зараженных новым коронавирусом Covid-19 выросло с 21 до 27 человек.

коронавирус

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом заявила начальник главного управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Елена Богдан.

"РНК коронавируса суммарно выделено у 27 пациентов. Три пациента уже выздоровели. Это первый пациент и лица, которые являются контактами первого уровня", - сообщила она.

В учреждениях здравоохранения находятся 24 человека, у одного заболевание носит среднетяжелый характер, у остальных - легкое или бессимптомное течение.

"На сегодня выписана часть граждан - контактов первого уровня. Например, последний представитель БНТУ (Белорусский национальный технический университет. - Ред.) выписан в среду. На сегодня изолировано 224 человека", - сказала Богдан.

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