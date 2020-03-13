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13.03.20 14:44

Болгария объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса: за сутки количество инфицированных в стране утроилось

Правительство Болгарии ввело чрезвычайное положение в стране на 30 дней из-за коронавирусной инфекции.

Болгария объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса: за сутки количество инфицированных в стране утроилось

"Болгария объявила чрезвычайное положение, предоставив правительству чрезвычайные полномочия после того, как количество случаев коронавируса в стране утроилось за сутки", - пишет bloomberg, передает Цензор.НЕТ

По информации министерства здравоохранения Болгарии, в стране зафиксированы 23 подтвержденных случая заражения вирусом, в том числе один летальный.

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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов добивается права привлекать полицию для задержания пациентов, которые рано выходят с карантина (после того, как это сделали 14 человек).

Напомним, первые два случая заражения коронавирусом в Болгарии были зафиксированы 8 марта.

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