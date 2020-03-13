Компаний для утилизации биоматериалов и вещей зараженных коронавирусом в Украине нет, - Фирсов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал на странице в Facebook временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.

"Недавно мы столкнулись с важной проблемой. Помните историю с карантином в Новых Санжарах? Там встал вопрос, а что делать с медицинским инвентарем, инструментами, анализами крови и т.д., если вирус все же диагностируют. Кто должен уничтожить/утилизировать все эти опасные вещи? Оказалось, что в стране, где список утилизаторов состоит из сотен фирм, не нашлось ни одной, которая бы была готова это делать. Ни одной! Одни не имеют оборудования, вторые - специалистов, третьи просто боятся ... и так по всему списку. Согласитесь, это неадекватная ситуация", - отметил он.

Читайте также: Киев заказал еще 100 тысяч экспресс-тестов для диагностики коронавируса, - Кличко

По словам Фирсова, в связи с этим встал вопрос о проведении проверок всех компаний-утилизаторов, чтобы выявить, кто работает согласно нормам, а кто "торгует документами".

"Возник справедливый вопрос: а может стоит проинспектировать всех утилизаторов и понять, кто из них действительно работает, а кто только торгует документами. Ведь эта ситуация касается не только утилизации медицинских отходов, то же самое и с отработанными маслами, и с буровыми отходами (нефтедобычи), батарейками, фармацевтическими отходами и др.", - написал он.

По информации главы инспекции, большинство компаний получили лицензии, но вместо реальной утилизации сливают или выбрасывают опасные отходы.

"Одним из государственных органов, который должен контролировать эту деятельность является Госэкоинспекция. Уже давно нужно было навести порядок в этой сфере. Все знают, что это одна из самых темных и самый коррупционный сфер деятельности", - сообщил Фирсов.

Он отметил, что для того, чтобы глубже изучить проблемы отрасли и определиться с теми, кто готов утилизировать медицинские и другие опасные отходы, Госэкоинспекция приглашает представителей компаний-утилизаторов на совещание 17 марта.