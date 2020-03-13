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13.03.20 14:54

Испания полностью изолирует 70 тысяч жителей четырех муниципалитетов в Каталонии из-за вспышки коронавируса

Власти Испании полностью изолируют 70 тысяч жителей четырех муниципалитетов в Каталонии в рамках мероприятий по борьбе распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

коронавирус

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Испания является второй в Европе по количеству больных опасным вирусом.

По состоянию на 13 марта в этой стране зарегистрировали уже 3 864 больных.

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Жители не смогут покидать территорию муниципалитетов в течение двух недель, чтобы остановить вспышку COVID-19. Отмечается, что только в одном городке – Игуалади – было выявлено 58 случаев инфицирования. Всего в Каталонии таких 319. Гостям городков дали три часа, чтобы покинуть карантинную зону.

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