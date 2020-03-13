Испания полностью изолирует 70 тысяч жителей четырех муниципалитетов в Каталонии из-за вспышки коронавируса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Испания является второй в Европе по количеству больных опасным вирусом.
По состоянию на 13 марта в этой стране зарегистрировали уже 3 864 больных.
Жители не смогут покидать территорию муниципалитетов в течение двух недель, чтобы остановить вспышку COVID-19. Отмечается, что только в одном городке – Игуалади – было выявлено 58 случаев инфицирования. Всего в Каталонии таких 319. Гостям городков дали три часа, чтобы покинуть карантинную зону.