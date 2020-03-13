Не пользуйтесь ситуацией с коронавирусом, чтобы протянуть ряд антиукраинских решений в интересах Москвы, - фракция "ЕС" обратилась к власти

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении фракции "Европейская солидарность".

"Решение" является категорически неприемлемым, поскольку полностью игнорирует составляющую безопасности и вопреки Минским договоренностям концентрируется исключительно на политических вопросах. Более того, этим "Решением" признается правосубъектность российских оккупантов как отдельной переговорной единицы, а наша команда их легитимизации противодействует шестой год и никогда на это не соглашалась. Российская Федерация, которая де-юре и де-факто является агрессором против Украины, этим "Решением" ставится на одну ступень с ФРГ, Францией и ОБСЕ. Таким образом кремлевская версия о "внутреннем конфликт в Украине" получает признание со стороны самой Украины, а Россия выдает из себя "миротворца", - говорится в сообщении.

В "Европейской солидарности" отмечают, что нет никакого сомнения, что согласие на подписание этого документа дал лично Владимир Зеленский ... Но у него еще есть шанс публично отмежеваться от этого "Решения".

"Похоже, в памяти Зеленского те красные линии, котоыре накануне Нормандского саммита в Париже начертило ему общество, потускнели. И поэтому назревает необходимость даже в этих сложнейших условиях, еще раз собраться, чтобы их восстановить. Поэтому предостерегаем власть, которая оказалась совершенно неспособной подготовить страну к атаке коронавируса - не пользоваться ситуацией, связанной с ограничением массовых мероприятий, чтобы протянуть ряд антиукраинских решений в интересах Москвы. Призываем Францию, Германию и ОБСЕ не поддерживать "Решение", поскольку оно противоречит национальным интересам Украины и выписано в пользу России", - подчеркнули во фракции "Европейская солидарность".

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

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