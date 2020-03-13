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13.03.20 15:09

Украина запрещает въезд иностранцам на две недели, - Данилов. ВИДЕО

Украина запрещает въезд в страну иностранцам.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

Видео Громадське

"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Министерство иностранных дел предупредит все учреждения, все страны о том, что граница Украины для иностранных граждан на две недели будет закрыта", - сказал он.

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"Через две недели в зависмости каким способом будет развиваться ситуация мы на заседании СНБО будем принимать дальнейшие решения", - добавил Данилов.

"У нас есть большая просьба к гражданам Украины, чтобы по возможности ограничить заграничные поездки", - добавил секретарь СНБО.

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