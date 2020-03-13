Украина запрещает въезд иностранцам на две недели, - Данилов. ВИДЕО

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
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"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Министерство иностранных дел предупредит все учреждения, все страны о том, что граница Украины для иностранных граждан на две недели будет закрыта", - сказал он.
"Через две недели в зависмости каким способом будет развиваться ситуация мы на заседании СНБО будем принимать дальнейшие решения", - добавил Данилов.
"У нас есть большая просьба к гражданам Украины, чтобы по возможности ограничить заграничные поездки", - добавил секретарь СНБО.
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