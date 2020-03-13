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13.03.20 15:26

Украинцы, приезжающие из стран, где бушует коронавирус, будут проходить определенные процедуры обсервации, - Данилов

Через неделю пункты пропуска на границы будут обеспечены экспресс-тестами на коронавирус.

коронавирус

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

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"Все граждане Украины, которые находятся за границей будут иметь возможность вернуться в нашу страну. Но те страны, где сегодня бушует коронавирус, они будут проходить определенные процедуры обсервации. Через неделю все пункты пропуска должны быть обеспеченными экспресс-тестами. Все будут иметь возможность пройти эти экспресс-тесты. Это будет относиться ко всем пунктам пропуска, которые останутся на то время в нашей стране. Обязательно все медицинские учреждения будут иметь эти тесты", - заявил Данилов.

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