Вятрович написал на Кучму и Ермака заявления в СБУ, НАБУ и ГБР. ДОКУМЕНТ

Об этом Владимир Вятрович сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"То, что сделали Кучма и Ермак в Минске - государственная измена. Обратился в СБУ, НАБУ и ГБР с требованием открыть уголовное производство", — написал он.

Вятрович также опубликовал текст обращения к главе СБУ Баканову.

Как сообщалось ранее, В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

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