ЕС на полгода продлил индивидуальные санкции против России, - Йозвяк

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

"Визовые запреты и замораживание активов в отношении 175 россиян и сепаратистов + 44 субъектов хозяйствования за нарушение территориальной целостности Украины теперь официально продлены на 6 месяцев", — сообщил он.

О продлении санкций также сообщило со ссылкой на источник российское информагентство "Интерфакс". "Решение о продлении состоялось. Скоро последует официальное коммюнике", — цитирует агентство дипломатический источник в институтах ЕС.

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В последний раз о продлении "антироссийских" санкций ЕС объявлял в декабре 2019 года. Перед этим члены ЕС на полгода продлили экономические санкции против России.