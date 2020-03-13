Ермак: Украина ранее в Минске взяла на себя обязательство согласовывать ряд вопросов с "представителями" ОРДЛО

Об этом Ермак сказал на брифинге в ОП в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это решение еще не принято, и это очень важно. Но стороны-участники Трехсторонней контактной группы зафиксировали необходимость и возможность, что важно, принятия такого решения", - сказал он.

Ермак напомнил, что в соответствии с пакетом Минских договоренностей, которые новая власть получила "в наследство" от предыдущего руководства государства, Украина взяла на себя обязательства согласовать несколько вопросов.

"Прежде всего, конституционную реформу в части децентрализации и вопрос, что касается местных выборов, с представителями, подчеркиваю, отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в рамках Трехсторонней контактной группы. То есть существует необходимость согласования этих вопрос", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вятрович написал на Кучму и Ермака заявления в СБУ, НАБУ и ГБР. ДОКУМЕНТ