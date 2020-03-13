Речь не идет о правовом признании "представителей" ОРДЛО и прямых переговорах с ними, - Ермак

Об этом Ермак сказал на брифинге в ОП в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Хочу подчеркнуть, с полной ответственностью, что никаких шагов, которые бы сегодня создавали правовое поле для представителей так называемых ОРДЛО, их признания, не существует. Никаких прямых переговоров – об этом речь не идет", - сказал он.

Ермак пояснил, что речь идет о создании платформы, в рамках которой граждане Украины, которые проживают сегодня как на контролируемой, так и на неконтролируемой территории Украины, могут общаться по поводу вопросов, которые согласованы в пакете Минских договоренностей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак: Украина ранее в Минске взяла на себя обязательство согласовывать ряд вопросов с "представителями" ОРДЛО

Как сообщалось ранее, В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.