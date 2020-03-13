Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
13.03.20 16:25

Зеленский подписал закон о среднем образовании

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о полном среднем образовании, принятый Верховной Радой 16 марта.

зеленский

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Закон гарантирует равный доступ к образованию для учащихся, обеспечивает педагогическую автономию учителей и предусматривает больше возможностей для школ в использовании собственных средств, отметили в министерстве.

"Документ предоставляет учителям реальную автономию в создании программ, разработке систем оценки, открывает широкие возможности для повышения квалификации и роста их зарплаты", — сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минобразования объявило трехнедельный обязательный карантин для всех образовательных учреждений

Кроме этого, ученики смогут выбирать учебные предметы и "строить индивидуальные образовательные траектории", а их родители получат право инициировать в школе внеплановый институциональный аудит.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100