Минздрав предлагает Раде узаконить возможность дистанционной работы на период карантина

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом на брифинге заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"Мы давно рекомендовали работодателям перевести людей на этот период на дистанционную работу. Мы инициируем рассмотреть на внеочередном заседании Верховной Рады законопроект, который позволит прописать в Кодексе законов о труде право и возможность работать дистанционно на период введения карантинных мер", - сказал он.

Ляшко добавил, что такое решение сможет исключить любые спекуляции по этому поводу.

"Карантин мы вводим с целью уменьшения массовых скоплений людей", - добавил он.

Напомним, ранее Минздрав рекомендовал отпускать работников на дистанционную работу.

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