6-летний мальчик умер от осложнений гриппа в Запорожской области, он не был привит

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.
Ребенок заболел 5 марта, родители обратились за медицинской помощью к семейному врачу 6 марта с жалобами на повышение температуры до 38,8 градусов., Был незначительный насморк, боль в горле. Диагноз - назофарингит, лечился дома.
9 марта состояние мальчика стремительно ухудшилось, температура тела упала до 34 градусов.
Ребенок был госпитализирован в стационар в 12:10 в реанимационное отделение в тяжелом состоянии с симптомами острой легочно-сердечная недостаточности, в 12:50 он умер.
Отмечается, что против гриппа мальчик не был привит.
При исследовании секционного материала методом ПЦР выявлена РНК гриппа А (H1N1).
Патологоанатомический диагноз - острая легочно-сердечная недостаточность, вирусно-бактериальная пневмония.