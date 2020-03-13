Около 120 украинцев были остановлены на границе Словении: МИД уже работает над их возвращением, - Мендель

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"В Италии украинцы, около 120 человек, которые возвращались на Родину, были остановлены, есть рекомендация вернуться им к местам нахождения и предоставить свои контакты дипломатическим представительствам Украины в Италии. И дальше МИД уже работает над тем, чтобы все украинцы, которые хотят вернуться, вернулись", - пояснила она.

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Мендель уточнила, что граждане Украины хотели вернуться из Италии, но их остановили на границе Словении в связи с закрытием там границ.

Ранее сообщалось, что словенские пограничники не пропустили автобусы с украинцами, которые возвращались из Италии домой.