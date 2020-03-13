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13.03.20 16:58

Проведены 4 следственных эксперимента по делам расстрела майдановцев на Институтской, Шелковичной и Майдане Незалежности, - ГБР. ФОТО

13 марта 2020 г. следователи Государственного бюро расследований провели в центре Киева следственные эксперименты в уголовном производстве по факту организации умышленных убийств и причинения огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста во время Революции Достоинства, в частности в период 18-20 февраля 2014 года.

Проведены 4 следственных эксперимента по делам расстрела майдановцев на Институтской, Шелковичной и Майдане Незалежности, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сегодня состоялись 4 следственных экспериментах на улицах Институтской, Шелковичной и Майдане Незалежности в Киеве. Следователи ГБР проверяли и уточняли сведения, имеющие значение для установления обстоятельств совершения покушений на умышленные убийства протестующих и причинения им телесных повреждений.

"Во время следственных действий получена дополнительная информация о местоположении правоохранителей, применявших в отношении участников акций протеста огнестрельное оружие и спецсредства 18-20 февраля 2014 года", - говорится в сообщении.

Проведены 4 следственных эксперимента по делам расстрела майдановцев на Институтской, Шелковичной и Майдане Незалежности, - ГБР 01

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Проведены 4 следственных эксперимента по делам расстрела майдановцев на Институтской, Шелковичной и Майдане Незалежности, - ГБР 02

К проведению следственных экспериментов привлечены специалисты экспертных учреждений в области баллистики, судебной медицины и строительства.

Проведены 4 следственных эксперимента по делам расстрела майдановцев на Институтской, Шелковичной и Майдане Незалежности, - ГБР 03

Полученные результаты будут использованы при проведении комплексных баллистических, взрывотехнических и судебно-медицинских экспертиз специалистами Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и Киевского городского клинического бюро судебно-медицинских экспертиз.

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