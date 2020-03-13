Решение Зеленского создать "консультационный совет" с представителями ОРДЛО - это его личное предательство Украины, - нардеп от "ЕС" Павленко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Ростислав Павленко.

Нардеп отметил, что председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак и остальные спикеры власти заговорили о "наследственности Минских соглашений".

"Есть критическое отличие. При Порошенко признавался абсолютным принцип "сначала безопасность". Прекращение огня, Россия вон - потом будем говорить о другом", - подчеркнул Павленко.

"Нынешняя власть зашла с другого конца - начала набирать обязательства для Украины без выполнения обязательств Россией, прежде всего о прекращении огня", - отметил он.

Павленко подчеркнул, что в то же время, когда гибнут украинские воины на Донбассе, власть говорит о выборах или "консультативных органах" с российскими марионетками.

"Так что это не наследственность. Это предательство, ваше личное и новопридуманное. Не прячьтесь за "папередникав", готовьтесь отвечать за свои действия", - подытожил нардеп.

Как сообщалось ранее, В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

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