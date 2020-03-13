СБУ на Харьковщине раскрыла хищение 7,5 млн гривен "Укрбургаза"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр спецслужбы.

По данным следствия, в конце 2018 года государственное предприятие заключило с местной коммерческой структурой договор на взятие в аренду строительной техники. Общая сумма контракта составила 19 млн гривен, часть из которых была присвоена участниками сделки.

По предварительной информации, директор фирмы-арендодателя систематически вносил ложные сведения в финансовую документацию: в актах выполненных работ были отражены значительно завышенные данные. Таким образом разницу между затратами и данными внесенными в счета государственного предприятия злоумышленники незаконно перевели в наличные и присвоили.

По заключению судебно-экономической экспертизы, в результате противоправных действий государственному предприятию был нанесен ущерб на сумму почти 7,5 млн гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 28 (преступление совершено группой лиц) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины, директору коммерческой структуры объявлено о подозрении.

Устанавливаются факты причастности должностных лиц государственного предприятия к выявленным злоупотреблениям.

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