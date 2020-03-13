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13.03.20 17:22

На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят национальную платформу примирения Сивохо и путинскую конституцию

Сегодня, 13 марта, в 21:00, в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", обсудят как изменения в Конституции РФ могут повлиять на Украину, что будет с Донбассом и сможет ли Сергей Сивохо запустить национальную платформу примирения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гости студии:

Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);

Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013);

Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга народа";

Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;

Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус";

Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";

Нестор Шуфрич, народний депутат, ОПЗЖ;

Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005), лидер партии "Сила и честь";

Марк Фейшин, юрист, общественный деятель;

Александр Мартыненко, генеральный директор "Интерфакс-Украина";

Олесь Доний, политический деятель.

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