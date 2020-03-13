Нацбанк рекомендует перейти на безналичный расчет в целях предотвратить распространение коронавируса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление НБУ.

"Учитывая рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины, а также опыт других стран мира, Национальный банк предлагает применять прежде всего меры, которые позволят обезопасить себя во время операций с наличными", - говорится в сообщении.

В частности НБУ рекомендует:

• использовать безналичные расчеты, бесконтактные и мобильные платежи, расчеты с помощью Apple Pay, Google Pay, смартфонов и разумных часов, чипированных платежных карт;

• тщательно мыть руки после применения банкнот и монет, особенно перед едой;

• после контакта с банкнотами и монетами не касаться лица (глаз, носа, рта);

• периодически дезинфицировать платежные карточки, мобильные устройства, шариковые и чернильные ручки, с помощью которых могут проставляться подписи в квитанциях, платежных документах.

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Как сообщалось ранее, НБУ планирует проводить мероприятия по обеззараживанию гривневых банкнот на период пандемии коронавируса. Там разработали следующий алгоритм действий. Наличные, которые Национальный банк Украины будет получать от банков, сначала будут сохраняться в отдельном хранилище в течение не менее 14 дней. В НБУ утверждают, что этот срок значительно превышает период выживания коронавируса на поверхностях (от нескольких часов до нескольких суток согласно имеющимся данным). Только после этого периода хранения будет осуществляться обработка банкнот с помощью специализированных высокоскоростных машин. Банкноты, пригодные для возвращения в оборот, будут упаковываться в пачки и термоусадочную пленку. На этом этапе пачки банкнот в термоусадочной печи будут подвергать температурному шоку (160 градусов по Цельсию), что тоже будет способствовать борьбе с вирусом.