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13.03.20 17:35

В Испании с 14 марта объявят режим ЧС из-за коронавируса

Правительство Испании завтра, 14 марта, объявит о введении режима чрезвычайной ситуации в стране из-за ситуации с распространением коронавируса.

коронавирус

Об этом сообщает агентство Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Премьер страны Педро Санчес отметил, что такой режим будет введен с субботы, 14 марта, на две недели.

Он заявил, что Испания "задействует все свои ресурсы", в том числе военнослужащих, для сдерживания распространения вируса.

"Это экстренная ситуация, которая затрагивает жизнь и здоровье каждого. Правительство будет защищать своих граждан", - предупредил Санчес.

Агентство отмечает, что режим ЧС позволит правительству Испании ограничить передвижение внутри страны, а также вводить другие особые меры.

По последним данным, в Испании заражены коронавирусом около 4,2 тыс. человек, 120 человек скончались.

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