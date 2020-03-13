Зеленскому не нужно ехать 9 мая на парад Путина, - Яценюк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом заявил Аресений Яценюк.

Ключевая идеологема Кремля, отметил он, что Россия - страна-победительница: "РФ этим пытается приватизировать общую победу".

"Украинцы боролись с нацистами. Основной театр военных действий был на территории Украины. По разным оценкам, до 10 млн украинцев погибли во Второй мировой войне", - подчеркнул Яценюк.

"Это и наша победа, Владимир Владимирович, - обратился он к Путину: да, тогда Украина была в составе Советского Союза. И Украина боролась с нацистами, и стала страной-основателем Организации Объединенных Наций".

По словам Яценюка, "Путин - творец мифов и лжи".

"На этом держится его режим. Этот формат трактовки исторических событий - это как раз часть его методологии, как удерживать власть", - подчеркнул он, напомнив, что еще десять лет назад Путин говорил, что Россия "и без Украины выиграла бы Вторую мировую войну". После этого Яценюк отправил Путину "Большую советскую энциклопедию", где четко описан вклад Украины в победу во Второй мировой.

"Поэтому я думаю, что было бы правильно, если бы президент Зеленский вместе с нашими европейскими коллегами принял решение о том, как мы отмечаем 8 и 9 мая совместно с европейскими друзьями", - сказал он.

"Мы уважаем вклад всех в победу над нацизмом. Только мы требуем к себе уважения также. Это является общим достижением", - подытожил Яценюк.

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