ЧАЭС закрыли для посещений в связи с COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба ЧАЭС, передает Цензор.НЕТ.

"Тем, кто уже забронировал визит (в ЧАЭС. – Ред.) через сервис visit.chnpp.gov.ua, будет предложено перенести даты на другой период, или же, если перенос невозможен, визит будет отменен, а средства возвращены. Кроме визитов, администрация ЧАЭС ограничит международные командировки своих работников за границу и технические визиты иностранных специалистов на площадку ЧАЭС. О возобновлении ознакомительных и технических визитов будет сообщено на сайте ЧАЭС дополнительно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято в связи с постановлением Кабинета Министров Украины "О предупреждении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19".

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