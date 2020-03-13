Медучреждения получат 10 млн медицинских масок, - главный санврач Ляшко

Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на заседании СНБО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что все украинские аптеки должны быть обеспечены необходимым количеством медицинских масок. "На полках в аптеках должны быть маски. Это лучший месседж, это лучшая коммуникация вместо слов, когда на полках есть все средства. Пусть их покупают или не покупают - но они должны быть", - сказал президент.

Участники заседания заслушали информацию по обеспечению учреждений здравоохранения тестами для выявления коронавируса. Главный государственный санитарный врач сообщил, что планируется закупить около 100 тыс. быстрых тестов.

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Ляшко также отметил, что министры здравоохранения и обороны договорились об использовании в регионах передвижных лабораторий, оборудованных аппаратами ПЦР. "В тех регионах, где у нас будет расти вспышка или будет нагрузка на лабораторию, мы будем передвигать лабораторию, ставить там и проводить исследования", - пояснил он.