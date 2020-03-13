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13.03.20 17:52

Ермак стал первым украинским чиновником, подписавшим общий документ с террористами, - Седлецкая. ДОКУМЕНТ

Глава Офиса Президента Андрей Ермак первым из украинских должностных лиц подписал соглашение с террористами из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Ермак стал первым украинским чиновником, подписавшим общий документ с террористами, - Седлецкая. ДОКУМЕНТ

Об этом пишет на своей странице в Фейсбуке журналистка Наталья Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Впервые должностное лицо Украины подписало совместный документ с боевиками "ЛДНР". До этого с ними встречались только те представители Украины, которые не имели официальных властных должностей, не были на госслужбе", — написала она.

Седлецкая обратила внимание, что рядом с подписью Ермака не указана его должность, там стоит только слово "Согласен". Так же выглядит подпись под документом замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака.

Ермак стал первым украинским чиновником, подписавшим общий документ с террористами, - Седлецкая 01

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"Председатель ОП Андрей Ермак подписался под одним документом с представителями группировок "ЛДНР" — Никоноровой и Дейнегой. Второй, кстати, находится в розыске СБУ, на него есть постановление суда на задержание по подозрению в захвате государственной власти и терроризме", — добавила Седлецкая.

Как сообщалось ранее, В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

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Ермак стал первым украинским чиновником, подписавшим общий документ с террористами, - Седлецкая 02

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