Ермак стал первым украинским чиновником, подписавшим общий документ с террористами, - Седлецкая. ДОКУМЕНТ

Об этом пишет на своей странице в Фейсбуке журналистка Наталья Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Впервые должностное лицо Украины подписало совместный документ с боевиками "ЛДНР". До этого с ними встречались только те представители Украины, которые не имели официальных властных должностей, не были на госслужбе", — написала она.

Седлецкая обратила внимание, что рядом с подписью Ермака не указана его должность, там стоит только слово "Согласен". Так же выглядит подпись под документом замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ермак: Украина ранее в Минске взяла на себя обязательство согласовывать ряд вопросов с "представителями" ОРДЛО

"Председатель ОП Андрей Ермак подписался под одним документом с представителями группировок "ЛДНР" — Никоноровой и Дейнегой. Второй, кстати, находится в розыске СБУ, на него есть постановление суда на задержание по подозрению в захвате государственной власти и терроризме", — добавила Седлецкая.

Как сообщалось ранее, В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Также на Цензор.НЕТ: Кучма в Минске прямо нарушил Конституцию, Зеленский может спасти себя и ситуацию, если откажется от подписанного текста, - Бутусов