В клиниках для пациентов с коронавирусом есть 620 аппаратов ИВЛ, по стране - около 3600, - президент Ассоциации анестезиологов Дубров

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" рассказал президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров, информирует Цензор.НЕТ.

"Потребность при идеальном варианте на одну койку один аппарат, у нас, примерно, 0,63-0,65 на койку в целом по стране. В тех медучреждениях, которые определены для оказания помощи при коронавирусе COVID-19, аппараты есть", - сказал он.

По данным ассоциации, на конец 2019 года в отделениях интенсивной терапии в больницах Украины было 3515 аппаратов ИВЛ, в настоящее время, по словам Дуброва, таких аппаратов около 3600.

По оценке Дуброва, около 70% этих аппаратов "относительно современные".

В том числе в медучреждениях, определенных для оказания медпомощи пациентам с подтвержденным коронавирусом COVID-19 – 620.

"Эти учреждения оборудованы удовлетворительно, я думаю, что там 0,7-0,8 аппаратов на койку есть", - сказал он.

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Дубров отметил, что в настоящее время аппараты ИВЛ на рынке Украины есть.

"Минздрав планирует закупить около сотни аппаратов среднего и высокого класса. Компании, которые производят аппараты, готовы их поставить, десятки аппаратов точно есть на складах в Украине", - сказал он.

Дубров также сообщил, что в украинских клиниках есть 15 систем экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Такие системы, в частности, есть в Институте детской кардиохирургии и кардиологии, Институте сердца, Александровской больнице.

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При этом Минздрав на прошлой неделе закупил 40 комплексов расходников для этих систем.

"ЭКМО стоят колоссальных денег. Но нужно понимать, что, если требуется ЭКМО, то медперсонал должен быть возле больного 24/7, это высокотехнологическая процедура. Этих аппаратов достаточно, но нужно проанализировать, где они работают, а где их работу не могут организовать", - сказал он.

Вместе с тем, Дубров отметил, что летальность при использовании ЭКМО все равно достаточно высокая и составляет 40-60%.

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