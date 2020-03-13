В Киев прибыл борт с ранеными воинами. нужна помощь, - волонтер Юсупова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Юсупова отметила: "Репост! В Киеве снова вой сирен, много скорых пронеслись с Борисполя, прибыл борт с ранеными бойцами. Воины с пулевыми, осколочными ранениями, контуженые, тяжелых сразу забрали в реанимацию. За 12 дней марта погибло 9 украинских воинов и 42 бойца получили ранения. Цифры ужасающие для " перемирия".

Она продолжила: "По потребностям нам всегда нужны питьевые йогурты, вода, сок, колбасные изделия и сыр, для перекуса. Кофе, чай, сладкое, это все на каждый день. Ещё из отчётов, за последние две недели оплатила аппарат для операционной 44 тыс, слуховые аппараты для воина 40 тыс, оплатила лекарство для онкобольного бойца 113 тыс, купила тактический рюкзак 7 тыс, одежда 2800 и 5700 тыс, на лекарство ещё 5 тыс и 5 тыс., всего больше чем на 200 тыс грн. Чеки публикую у себя на стр два раза в месяц. Вроде все".

"Напоминаю, что мы находимся по ул Госпитальная 18, травматология, сейчас карантин, кто хочет прийти, пишите в комментах или в личку, заранее. Люди, я не могу написать всем отдельно номер счета , смотрите пож посты до конца.

Карты для помощи 4627 0551 5012 8394 приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова", - подчеркнула волонтер.

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